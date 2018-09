6000 Liter Bier und eine friedliche Stimmung

Die Young Boys spielten am Mittwochabend erstmals in der Champions League. Zum Auftakt hatten die Berner niemand geringeren als den englischen Rekordmeister Manchester United zu Gast. Obschon die Chancen auf einen Punktgewinn der eigenen Mannschaft entsprechend klein waren, herrschte vor der Partie beim Wankdorfstadion eine lockere Stimmung.

Bildstrecken Die roten Teufel sind in Bern angekommen

YB-Fans und ManUtd-Supporter freuten sich gemeinsam auf das Spiel. Das einzige Kräftemessen vor Anpfiff gab es stimmtechnisch: Beide Fanlager gaben ihre Lieder zum besten. «Spätestens im Stadion haben wir die Nase vorne» war ein gestandener YB-Fan überzeugt. Er sollte Recht behalten. Beim Einlaufen der Spieler präsentierten sich 90 Prozent des Stadions in Gelb und Schwarz.

Der verwehrte Lohn

Und die Euphorie war nicht nur hörbar: Trotz des anscheinend übermächtigen Gegners waren die Berner vor dem Anstoss guten Mutes. Die meisten tippten ein 2:1 für das Heimteam. Und sogar ein rot gekleideter ManUtd-Fan tippte dieses Resultat: «Wer Basel schlägt, kann uns leider auch besiegen.»

Zwar verloren die Young Boys das Spiel auf dem Papier letztendlich deutlich. Doch auch beim Stand von 0:3 war die Berner Euphorie noch nicht vollends verflogen. Nach wie vor stand das Stadion und wartete auf den Ehrentreffer. Dieser blieb ihnen jedoch verwehrt.

6000 Liter Bier kühl gestellt

Bereits am Nachmittag machten sowohl YB-Fans als auch die mitgereisten Gästesupporter die Bundesstadt unsicher: Im Pickwick-Pub etwa traf man auf Vertreter beider Lager. Anscheinend problemlos: «Es ist alles friedlich, aber Sicherheitsleute und Polizei wären für alle Fälle vor Ort», erzählt ein Pickwick-Stammgast und YB-Fan. Auch der Betreiber der Bar, Rik Busker, hat sich auf ein friedliches Fussballfest vorberietet: «Wir haben 6000 Liter Bier kühl gestellt.» Die wird es gebraucht haben, wie ein Augenschein vor Ort am späteren Nachmittag offenbarte.

Spieler blieben im Hotel

Wer näher an den United-Spielern dran sein wollte, als ihnen nur beim Fussballspielen zuzusehen, pilgerte schon am Morgen vor das Hotel Schweizerhof, wo die Mannschaft residierte. Jedoch mit wenig Erfolg. Nach Stunden des Wartens informierte ein Uefa-Vertreter, die Spieler würden erst gegen Abend rauskommen. Dass es am Donnerstag noch eine Möglichkeit gibt, einen Blick auf die Spieler zu erhaschen, ist unwahrscheinlich.