Am Steuer eingenickt und in Pannenhilfe gefahren

Eine Frau fuhr am Freitag auf der Autobahn von Flamatt in Richtung Düdingen. Kurz vor Mittag, auf der Höhe von Wünnewil FR, nickte die Fahrerin am Steuer ein. Dabei kam sie von der Bahn ab und fuhr auf den Pannenstreifen. Dort prallte sie mit ihrem Wagen gegen das Heck eines parkierten Pannenhilfefahrzeugs. Dieses war gerade dort abgestellt, um eine Panne an einem weiteren Auto zu beheben.

Frau schwer verletzt

Dann gab es einen Dominoeffekt: Durch den Aufprall wurde das Pannenhilfefahrzeug in das Pannenauto geschleudert. Die 71-jährige Unfallfahrerin prallte anschliessend noch in die Mittelleitplanke und kam dort schliesslich zum Stillstand. Die 71-Jährige musste schwer verletzt ins Spital gefahren werden. Der Halter des Pannenfahrzeugs wurde durch ein weggeschleudertes Trümmerteil leicht verletzt.

(km)