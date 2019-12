Auto rollt Treppe hinunter und kracht in Bank

Ein 85-jähriger Autofahrer prallte am Montag gegen 11.20 Uhr in das Schaufenster einer Bank im bernischen Saint-Imier. Nach ersten Erkenntnissen der Kantonspolizei Bern stand ein Fahrzeug zuvor auf dem Parkplatz der Berner Kantonalbank. Aus noch ungeklärten Gründen prallte der Unfallfahrer zunächst in das andere Fahrzeug, ehe er in seinem Wagen die Treppen herunterrollte und ins Schaufenster der Bank krachte.

Untersuchung eingeleitet

Der Lenker des Unfallfahrzeuges wurde beim Zusammenprall verletzt und musste mit der Ambulanz ins Spital gefahren werden. Die Kantonspolizei Bern hat eine Untersuchung eingeleitet, um die Umstände des Unfalles zu klären.

