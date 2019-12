Gefährliche Deko – Adventskranz fing Feuer

Am 10. Dezember brach in einem Mehrfamilienhaus an der Allmendstrasse in Thun ein Feuer aus. Zwei Personen mussten wegen Verdachts auf Rauchvergiftung ins Spital gebracht werden. Nun ist die Ursache für das Feuer geklärt und bekannt: «Gemäss den Erkenntnissen des Dezernats Brände und Explosionen war das Feuer von einer brennenden Kerze einer Adventsdekoration ausgegangen», schreibt die Kapo Bern am Freitagnachmittag nun in einer Mitteilung.

Die Kerze habe schliesslich den Adventskranz entzündet, worauf das Feuer sich im Erdgeschoss ausbreitete. Die beiden Personen, die wegen Verdachts auf Rauchvergiftung ins Spital mussten, konnten dieses mittlerweile wieder verlassen.

Gefahr noch nicht gebannt!

In der Medienmitteilung warnt die Kapo Bern weiter, das Weihnachtsbäume und Adventskränze besonders leicht und schnell entzündlich sind. Man solle sich also in Acht nehmen.

(rc)