Berberaffen ausgebüxt – Zoo bleibt geschlossen

«Der Zoo bleibt heute und morgen aus betrieblichen Gründen geschlossen! Vielen Dank für das Verständnis», vermeldete Johns kleine Farm am Dienstag auf seiner Facebook-Seite. Nun ist klar, was sich hinter der nebulösen Mitteilung verbirgt: Im Kleinzoo in Kallnach BE sind am Wochenende zwei Affen aus ihrem Gehege ausgebüxt.

Affe sitzt auf Baum

Betriebsleiter John-David Bauder bestätigte auf Anfrage den anonymen Hinweis einer Leserin, wonach die beiden Berberaffen am Sonntag aus ihrem Gehege entwischen konnten. Einen habe man bereits wieder einfangen können. Der andere halte sich aktuell in der Fuchsanlage auf. «Er sitzt dort seit mehreren Stunden auf einer Esche in 30 Metern Höhe», sagte Bauder am Mittwochnachmittag zu 20 Minuten.

Die Situation sei ruhig: Das Tier, ein Weibchen, sonne sich auf dem Baum und komme gelegentlich herunter, um zu fressen. Dass es aus dem Areal flüchtet, hält der Zoo-Chef zum aktuellen Zeitpunkt für ausgeschlossen: Man setze dem Tier keinen Druck auf und achte darauf, dass es sich nicht erschreckt.

Menschliches Versagen

Ziel sei es, den Primaten mit einem Blasrohr zu betäuben, damit er anschliessend wieder eingefangen und in seinem Gehege untergebracht werden könne. Hierbei ist Geduld gefragt. «Den Affen in 30 Metern Höhe mit einem Pfeil zu betäuben, ist nicht möglich», sagt Bauder. Zudem brauche es dafür eine freie Sicht, die wegen der Äste und Efeuranken nicht gegeben sei.

Dass das Tier entfliehen konnte, ist laut Bauder auf «menschliches Versagen» zurückzuführen. Nähere Angaben wollte er nicht machen. Der Zoo bleibe geschlossen, bis der Affe eingefangen sei.

Im Herbst 2019 war Johns kleine Farm wegen eines Brandschadens und zusätzlicher Verpflichtungen in eine finanzielle Notlage geraten. Durch ein Crowdfunding, das rund 103'000 Franken einbrachte, wurde der Zoo gerettet.

