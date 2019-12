Alicia (18) ist das schönste Berner Meitschi

Im roten Kleid, mit Krone und Victory-Zeichen jubelt Alicia Schüpbach in die Kamera: Im Zirkuszelt auf der Allmend ist die 18-Jährige aus Münsingen am Samstagabend zur neuen Miss Bern gekürt worden. Sie setzte sich gegen 15 weitere Finalistinnen durch und tritt damit die Nachfolge der Burgdorferin an.

Schüpbach habe «sowohl das Publikum im SMS-Voting als auch die Jury bei der Show von ihrem Aussehen, ihrer Empathie, ihrem Engagement sowie ihrer Leidenschaft überzeugen» können, schreiben die Veranstalter in einer Medienmitteilung. In der Jury sassen Künstlerin Nina Burri, Ex-Miss-Bern 2006 Yvonne Würm, Fotograf Romel Janeski, Musiker Florian Ast, Event- und Kreativguru Filippo Muscara sowie Eishockey-Profi Andrew Ebett.

(sul)