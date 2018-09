Alpinist stürzt 400 Meter in die Tiefe und stirbt

Ein Bergsteiger kam am Sonntagnachmittag auf dem Nadelgrat zwischen Lenzspitze und Nadelhorn aus noch ungeklärten Gründen zu Fall. Daraufhin stürzte der Mann aus etwa 4200 Metern Höhe rund 400 Meter tief die Nordwand hinunter.

Da die verunfallte Person ausserdem zuunterst 7 Meter tief in einen Bergschrund (Spalte) hineinfiel, gestalteten sich die Bergungsarbeiten kompliziert, wie Air Zermatt am Montag mitteilt. Schliesslich wurde die Bergung des Toten mit der Long-Line-Technik und einem einmotorigen Helikopter durchgeführt.

Weiterer Unfall: Mann bleibt nach Sturz an Baum hängen



Ein weiterer Unfall ereignete sich oberhalb von Zermatt, wie Air Zermatt weiter schreibt: Dort war am Sonntagabend ein Wanderer vom Weg abgekommen und rund 30 Meter in steiles Gelände abgestürzt.

Kurz oberhalb einer senkrechten Felswand blieb er an einem Baum hängen. Der mittelschwer verletzte Mann wurde mittels Winde aus dem unwegsamen und dicht bewaldeten

Gelände geborgen und ins Spital geflogen.

Ausserdem transportierten die Angehörigen der Air Zermatt am Samstagabend eine Patientin mit drohender Frühgeburt vom Spital Visp ins Inselspital nach Bern.

(ber)