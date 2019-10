Als Bauern Polizisten mit Kuhhörnern angriffen

Über 15'000 Bauern demonstrierten am 23. Oktober vor genau 23 Jahren gegen die «unfairen Preise» und ihr immer geringer werdendes Einkommen. Sie wollten damit auf ihre «miserable Lage und die schlechte wirtschaftliche Situation» aufmerksam machen. Die Demonstration eskalierte jedoch zwischen den Bauern und der Polizei und ihre Anliegen gingen in Tränengas, Gummischrot und Wasserwerfern unter. In der Bildstrecke oben die gesamte Geschichte mit einigen eindrücklichen Fotos.



(km)