Ambulanz verunfallt während Rettungsfahrt

Eine Ambulanz war am Sonntagabend auf dem Weg zu einem Einsatzort. Mit Blaulicht preschten die Sanitäter zum medizinischen Notfall. Doch plötzlich wurden die Sanitäter abrupt gestoppt; sie wurden selber in einen Unfall verwickelt.

Was war passiert? Eine 20-Jährige war nach 22 Uhr in ihrem Auto von Langenthal herkommend in Richtung Oberbuchsiten unterwegs. Als der Krankenwagen mit Wechselklanghorn von hinten angefahren kam, wich die Lenkerin erst nach rechts aus – und bog dann gleich wieder zurück auf die Fahrbahn ein. So kam es zu einer Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen.

Zweite Ambulanz musste ausrücken

Bei der Kollision wurde die Autofahrerin leicht verletzt. Die 20-Jährige wurde ins Spital gebracht.

Und was passierte mit dem anderen medizinischen Notfall, zu dem die verunfallte Ambulanz eigentlich unterwegs war? Dieser Einsatz wurde durch ein anderes Ambulanzteam übernommen.



(miw)