Hat sich Andriis Begleiter (21) strafbar gemacht?

17 Tage lang war der 13-jährige Andrii aus Aegerten BE vermisst, am Dienstag endlich hat ihn die Polizei Rheinland-Pfalz aufgespürt. In einer Wohnung im Rhein-Pfalz-Kreis fand sie ihn wohlbehalten in Begleitung eines 21-jährigen Mannes, einer Internetbekanntschaft Andriis.

«Es handelt sich allerdings nicht um jene Wohnung, in der Andrii beim ersten Mal aufgefunden wurde», sagt Hannah Michel, Mediensprecherin der Polizei Rheinland-Pfalz, auf Anfrage. Der Bub sei noch am Dienstagabend an der Grenze den Schweizer Behörden übergeben worden.

Strafbarkeit wegen Entziehung Minderjähriger?

Andriis 21-jährigem Begleiter könnten juristische Konsequenzen drohen. «Die Staatsanwaltschaft prüft aktuell, ob eine Strafbarkeit wegen Entziehung Minderjähriger in Betracht kommt», sagt Michel. In Haft befinde er sich derzeit aber nicht. «Durch die Befragungen ergaben sich neben der Entziehung Minderjähriger keine Anhaltspunkte auf andere Straftaten», so Michel.

An der Schule Studen-Aegerten ist man froh, dass Andrii wieder aufgetaucht ist. «Natürlich gab es Ängste, was alles passiert sein könnte», sagt ein Mitglied der Schulleitung, das nicht namentlich genannt sein will. «Umso grösser war die Erleichterung, dass man Andrii nun gefunden und in die Schweiz zurückgebracht hat.»

Schule wurde nicht informiert

Wie es nun mit dem Jungen weitergeht, ist unklar. «Wir haben absolut keine Ahnung, wann und ob Andrii wieder in die Schule kommt», so das Schulleitungsmitglied. Sobald seine Rückkehr feststehe, werde man weitere Massnahmen diskutieren. «Wir werden uns sicher nicht scheuen, eine Fachperson für Erziehungsberatung beizuziehen.»

Bei aller Erleichterung über Andriis Auftauchen äussert sich die Schulleitung auch kritisch: «Wir sind weder von den Eltern noch von der Polizei über Andriis Verschwinden oder den aktuellen Stand informiert worden – auch nicht zu Beginn dieser Woche, als die Schule wieder angefangen hat.» Sämtliche Informationen zum Fall habe man den Medien entnehmen müssen. «Das fanden wir schon etwas eigenartig.» Die Mutter wollte sich gegenüber 20 Minuten nicht äussern.

Der Jugendliche war innerhalb von zwei Wochen zweimal ausgerissen: Am 23. Dezember verschwand er von zu Hause. Am 27. Dezember fand ihn die Polizei in der Wohnung eines 21-Jährigen – offenbar eine Internetbekanntschaft – im deutschen Rhein-Pfalz-Kreis, danach brachte sie ihn in einem Kinderheim unter. Von dort flüchtete Andrii tags darauf erneut.

