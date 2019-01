Andrii ist schon wieder verschwunden

Wo hält sich der 13-jährige Andrii aus Aegerten im Kanton Bern auf? Nachdem der Junge kurz vor Weihnachten verschwand und am 28. Dezember in Deutschland aufgetaucht war, wird er laut «Blick» nun erneut vermisst. Die Feuerwehren Metropolregion Rhein-Neckar haben auf Facebook eine entsprechende Vermisstmeldung publiziert.

Der Junge sei zuletzt an besagtem 28. Dezember in Bobenheim-Roxheim nördlich von Mannheim gesehen worden. «Der Jugendliche dürfte in Begleitung eines 21-jährigen Mannes sein», heisst es in der Meldung weiter.

Als er am 28. Dezember gefunden wurde, sei dessen Mutter sofort informiert worden. Ihr Sohn sei wohlauf, sagte sie vor wenigen Tagen. Andrii wurde daraufhin in betreute Obhut gegeben, wie die Kantonspolizei Bern in einer Mitteilung schrieb. Warum er noch am gleichen Tag verschwunden sei, sei gemäss der jüngsten Vermisstenmeldung unbekannt. Unklar sei auch, ob es einen Zusammenhang zwischen beiden Vorfällen gebe.



