Angetrunkener 69-Jähriger baut Autounfall

Ein 69-jähriger Autolenker wollte am Dienstag, um 15.20 Uhr, in Olten vom Katzenhubelweg in die Solothurnerstrasse einbiegen. Zur selben Zeit fuhr eine 28-jährige Autofahrerin ebenfalls auf der Solothurnerstrasse in Richtung Wangen bei Olten. Im Einmündungsbereich kam es zu einer Kollision mit dem Fahrzeug der jungen Frau.

Positiver Alkoholtest

Beim Zusammenprall wurden beide Lenker verletzt und mussten mit der Ambulanz ins Spital gefahren werden. Der Alkoholtest beim 69-Jähriger erwies sich als positiv, weshalb eine Blutabnahme angeordnet wurde. Wie es genau zum Unfall gekommen ist, wird jetzt untersucht.

(km)