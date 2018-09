Angreifer M. Q. (18) lebte in einem Heim

Die Tat ist so traurig wie brutal: Nachdem der 18-jährige M.Q.* zu Hause auf seine Eltern und seine Schwester losgegangen war, zog er mit einem Messer bewaffnet durch sein Heimatdorf Tramelan. Am Bahnhof stiess er per Zufall auf einen 36-jährigen Dorfbewohner – und ging mit seinem Messer auf den Wartenden los. An den schweren Stich- und Schnittverletzungen verstarb das Opfer noch vor Ort.

Was könnte den jungen Mann zur Tat getrieben haben? «M. litt an psychischen Problemen», weiss ein Nachbar der Familie Q. «Während der Woche wohnte er in einem Heim, nur am Wochenende kam er nach Hause zu seinen Eltern und Schwester.» Es sei möglich, dass der junge Mann unter einer Art Schizophrenie gelitten habe. Doch wieso die Lage im Elternhaus am Samstagabend derart eskalierte, weiss der Nachbar nicht. «Ich habe erst am Sonntagmorgen die rot-weissen Absperrbänder der Polizei gesehen», sagt der Mann.

Polizei warnte Dorfbewohner

Die Polizei wurde aber umgehend nach den ersten Angriff alarmiert. Nachdem M. seine engsten Familienmitglieder angegriffen hatte, war der ausgerückten Polizei schnell klar, dass vom jungen Mann eine ernstzunehmende Gefahr für die Bevölkerung ausgeht. So erzählt ein Einheimischer am Tag nach der Tat: «Als wir in der Nacht draussen unterwegs waren, riet uns die Polizei, sofort heim zu gehen – ein für die Öffentlichkeit gefährlicher Mann würde durchs Dorf streifen.»

Im Dorf nie aufgefallen

Doch der 36-Jährige, der per Zufall zur falschen Zeit am falschen Ort war, konnte nicht mehr gewarnt werden; er wurde mitten am Bahnhof Tramelan, nur rund 200 Meter vom Elternhaus des 18-Jährigen entfernt, Opfer des Messerangriffs.

In der Vergangenheit sei der mutmassliche Täter im Dorf aber nicht auffällig gewesen, sagt der Gemeindepräsident Philippe Augsburger. «Das Ganze ist äusserst tragisch.»



*Name der Redaktion bekannt

(rc / miw)