Anhänger gerät ins Schleudern und kippt um

Ein Fiat-Lieferwagen war am Montag kurz nach 10 Uhr mit einem Anhänger auf der Autobahn A1, zwischen Härkingen und Rothrist, in Richtung Zürich unterwegs. Aus noch ungeklärten Gründen kam der Anhänger plötzlich ins Schleudern, kippte dabei auf die rechte Seite und kam auf dem Mittelstreifen zum Stillstand. Der Lieferwagen wurde dabei um 180 Grad in die Gegenrichtung gedreht. Verletzt wurde beim Unfall niemand.

(km)