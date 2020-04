Messerstiche am Bahnhof waren versuchte Tötung

Die Solothurner Staatsanwaltschaft wirft einem Kosovaren vor, in Olten einen Mann mit einem Messer schwer verletzt zu haben. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Beschuldigte versuchte, den Mann bei der Auseinandersetzung in der Bahnhofunterführung am 21. April 2018 mit mehreren Messerstichen zu töten oder die Tötung zumindest in Kauf zu nehmen.

Das Opfer erlitt beim Angriff lebensbedrohliche Verletzungen und befand sich längere Zeit in Spitalpflege. Der Angeklagte war damals noch vor Ort festgenommen worden. Der Beschuldigte sitzt im vorzeitigen Strafvollzug, wie die Staatsanwaltschaft am Donnerstag weiter mitteilte.

Der Termin der Hauptverhandlung vor dem Amtsgericht von Olten-Gösgen steht noch nicht fest.

(sda/jil)