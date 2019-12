«Habe Anmeldung beim Optiker wieder sistiert»

Viele Pendler dürften aufatmen: Neuerdings sind die Displays in der Berner Bahnhofsunterführung wieder übersichtlich und gut lesbar. Will heissen: Pro Monitor wird nur noch der nächste Zug auf dem jeweiligen Gleis angezeigt – und nicht mehr wie zuvor zusätzlich der übernächste.

Die neuen Anzeigetafeln wurden bereits Anfang November in den Bahnhöfen Bern und Biel installiert. Seither wurden mehrmals Layout-Anpassungen vorgenommen. Vor allem die erste Version sorgte für Verwirrung und Ärger bei Pendlern; die Gleisnummern waren derart winzig geraten, dass man sie kaum lesen konnte.

Grösse der Gleisnummern als Streitpunkt

SBB-Sprecher Martin Meier räumt denn auch ein, dass es nach Anbringen der LED-Anzeigen verschiedene externe wie auch interne Rückmeldungen gegeben habe. «Diese haben sich vor allem auf die Grösse der Gleisnummern auf den neuen Anzeigen bezogen.»

Die Rückmeldungen hätten gezeigt, dass weniger Informationen, dafür in grösserer Schriftart, bevorzugt würden. «Wir haben das Layout deshalb letztes Wochenende mit einem Update der Software angepasst und dafür bereits positive Feedbacks erhalten», so Meier.

«Einfach, klar und übersichtlich»

Tatsächlich erhält das neue Layout auch in den sozialen Medien viel Lob. «Die neue Anzeige am Bahnhof Bern ist viel besser als die bisherige. Einfach, klar und übersichtlich. So wie es sein muss!», schreibt ein User auf Twitter. Ein anderer witzelt: «Habe meine Anmeldung beim Optiker wieder sistiert.»

Die SBB nehme alle Rückmeldungen ernst und sei auf diese angewiesen, sagt Meier: «Sie helfen uns, neuen Produkten den letzten Feinschliff zu verpassen.» Das neue Layout werde nun so bleiben. Der Vorteil der digitalen Anzeigen sei, dass sie jederzeit an die Kundenbedürfnisse angepasst werden könnten.

