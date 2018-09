Arbeiter (53) überschlägt mit Dumper und stirbt

In einem Kieswerk in Raron VS ist es am Dienstagnachmittag zu einem tödlichen Arbeitsunfall gekommen. Ein 53-jähriger Arbeiter aus dem Kanton Wallis verstarb dabei.

Der Walliser war mit einem knickgelenkten Dumper im Kieswerk Blasbiel mit dem Abtransport von Erdreich beschäftigt, als er aus noch ungeklärten Gründen eine steile Böschung runter stürzte.

Der Dumper überschlug sich dabei und kam erst nach mehreren Metern zum Stillstand. Die Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des Mannes festellen. Die Staatsanwaltschaft leitete eine Untersuchung ein.



(fur)