Auf dem Gurten wird gehämmert und gebaut

Auf dem Gelände des Gurtenfestivals wird momentan gehämmert, aufgebaut und vorbereitet. Vom 17. bis 20. Juli wird das Openair-Festival auf dem Berner Hausberg über die Bühne gehen. Bis dahin ist jedoch noch einiges zu tun: «Das Wetter der letzten Tage war eine grosse Herausforderung für unsere Leute», so Simon Haldemann, Mediensprecher des Gurtenfestivals.

«Am Samstag hat uns das Gewitter Sorgen bereitet. Und in der Bruthitze der Tage davor wurden die Gerüststangen bis zu 60 Grad heiss», so Haldemann weiter. Dies mache es schwer, die Gerüste im gewohnten Tempo zu verbauen. Unter anderem muss noch die Hauptbühne aufgebaut werden. Haldemann: «Wir sind seit Freitag an der Hauptbühne dran. Diese wird wohl in zwei bis drei Tagen fertig sein.» Man sei im Zeitplan.

Kein mühsames schleppen mehr

2018 wurde das Festivalgelände neu arrangiert – das Konzept wurde auch heuer übernommen. Zudem ist das Gelände um eine witzige Attraktion reicher: Besucher müssen von der Zeltbühne oder Sleeping-Zone nun nicht mehr mühselig den (sogar für Gurten-Verhältnisse sehr) steilen Hang hinauf klettern, sondern können bequem mit einer kleinen Schlepphilfe den Hang hinauf gezogen werden. «Im letzten Jahr gab es lustige Bilder von Leuten, die sich gegenseitig ins obere Areal hinauf stiessen, zogen oder trugen», so Haldemann. Dies habe sie inspiriert: «Der Lift soll eine kleine Hilfe sein und funktioniert, wie in ein Förderband im Skigebiet.»

Seit diesem Jahr sind neu Andrej Malogajski, Christoph «Biru» Haller und Lena Fischer für das Booking auf dem Hausberg zuständig. Mit Erfolg: Viele Berner zeigen sich zufrieden mit Line-up. Zu den Headlinern gehört in diesem Jahr zum Beispiel Sängerin Lauryn Hill (Fugees), die 1999 fünf Grammys gewann. Neben weiteren internationalen Acts wie Twenty One Pilots, Action Bronson und Rin setzt das Gurten auch in diesem Jahr wieder auf lokale Künstler. Unter anderem sollen Patent Ochsner, Lo & Leduc und der Berner Rapper Nativ das Publikum auf dem Berner Hausberg zum tanzen und singen bringen.

Eines der ältesten Festivals der Schweiz

Dieses Jahr findet die 36. Ausgabe des Gurtenfestivals satt. Die erste Ausgabe startete im Sommer 1977 unter dem Namen Folkfestival Bern-Gurten. Somit gehört das Openair auf dem Gurten zu den ältestesten Musikfestivals der Schweiz.

Zehn Tage vor Festbeginn ist der Freitag bereits komplett ausverkauft, inklusive der teuren VIP-Tickets. Wie im letzten Jahr gibt es auch heuer Second-Hand-Tickets. Ein Besucher der das Festival vorzeitig verlässt, kann an Second-Hand-Ticket-Stand einen Abnehmer für sein Bändchen finden und es legal weitergeben.

(rc)