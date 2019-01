«Patricia geht mir einfach nicht aus dem Kopf»

War es Liebe auf den ersten Blick? Am vergangenen Wochenende machte Adrian V.* in Adelboden beim Ski-Weltcup im Rahmen seiner Arbeit als Security-Mitarbeiter die Bekanntschaft mit einer Frau, die ihn vom ersten Augenblick an faszinierte. Amors Pfeil hat ihn getroffen: Seit ihrer Begegnung kann er sie einfach nicht vergessen.

Bei ihm hat es gefunkt

Der 30-Jährige war für jemanden in Adelboden eingesprungen und beauftragt, ein Gebäude zu bewachen. Was anfangs als langweiliger Einsatz erschien, nahm eine überraschende Wendung. Am Samstag gegen 17 Uhr kam eine junge Frau mit zwei Begleiterinnen auf ihn zu und fragte nach der nächstgelegenen Toilette.

Der Security-Mann konnte der Dame helfen und gab ihr die gewünschte Auskunft. «Als sie zurückkam, plauderten wir noch eine Weile und es entstanden tolle Gespräche, auch über unser Privatleben wurde geredet», so der Solothurner gegenüber 20 Minuten.

Nur der Name blieb zurück

Die dunkelhaarige, etwa 25-jährige Frau habe sich auch neugierig gezeigt und fragte, von wo er komme und wie lange er schon in dieser Branche arbeite. In seinen acht Monaten als Sicherheitsdienst habe Adrian V. nichts Vergleichbares erlebt. Doch alles Gute hat leider auch einmal ein Ende. Zum Abschied gab sie ihm eine dicke Umarmung und verschwand dann im Getümmel.

Er blieb nur mit ihrem Namen zurück. Nach der Begegnung versuchte er sie verzweifelt auf Facebook zu finden – jedoch erfolglos. Ihren Wohnort kennt der junge Mann auch nicht. «Sie hatte aber einen Berner Dialekt», erzählte Adrian V. Etwas weiss er aber sicher: «Die faszinierende Frau mit ihren bezaubernden braunen Augen möchte ich unbedingt wiedersehen.»

*Name der Redaktion bekannt

(pal)