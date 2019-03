Dank diesem Schuh ist YB bereits Meister 2019

Zugegeben: Kaum jemand zweifelt noch daran, dass die Young Boys auch in diesem Jahr Meister werden. Das Team ist in einer bestechenden Form und der 19-Punkte-Vorsprung auf den zweitplatzierten FC Basel eigentlich nicht zu verspielen. Trotzdem: Noch sind 13 Runden zu spielen, rechnerisch ist der Super-Gau noch möglich.

Einen Schuhdesigner namens b-work Footwear scheint dies nicht weiter zu beunruhigen. Im italienischen Online-Shop aliveshoes.com bietet er gelb-schwarze Sneakers und Kicks mit der Aufschrift 1898 an – das Gründungsjahr des BSC Young Boys. Auf der Innenseite der Zunge sind sämtliche Meisterjahre in der Geschichte des Berner Traditionsvereins aufgelistet. Pikant: Auch 2019 wird bereits jetzt aufgeführt.

Zwei Modelle gehen in Produktion

Hinter b-work Footwear steckt ein Berner Hobby-Designer und Mitglied eines YB-Fanclubs. Der 43-Jährige, der anonym bleiben will, stellt auf Anfrage von 20 Minuten klar, dass der Aufdruck des Meisterjahrs 2019 nichts mit Überheblichkeit zu tun habe. «Die Schuhe hätten erst nach einem allfälligen Meistertitel erhältlich sein sollen», sagt er. Wegen «unglücklicher Umstände» stünden sie bereits jetzt im Angebot: «Ich habe den Link einem Kollegen geschickt, der ihn etwas gar voreilig ins 1898-Fanforum gestellt hat. Ein paar Minuten später kamen schon die ersten Bestellungen rein.»

Der Berner hat die Schuhe designt, hergestellt werden sie in Italien. Damit ein Schuh von Aliveshoes produziert werde, müssten mindestens sieben Paare bestellt werden, erklärt er. Wird diese Menge nicht innert 30 Tagen erreicht, verfällt das Angebot. Von der bisherigen Nachfrage sei er positiv überrascht: «Bei zwei Modellen ist die Produktion bereits gesichert, bei einem weiteren braucht es noch vier Bestellungen.»

YB wusste nichts vom Schuh

Der Berner betont, dass der Verein BSC YB nichts mit seinem Angebot zu tun habe. «Die Schuhe sind von Fans für Fans.» Ziel sei es nicht, das grosse Geld damit zu machen. «Ein Teil geht in die Fanclub- und ein Teil in die Choreokasse», so der YB-Fan. Der Gewinn liege bei 30 Franken pro Schuh.

Bei YB hatte man keine Kenntnis vom Schuh, wie Sprecher Albert Staudenmann auf Anfrage sagt. Könnte die verfrühte Ankündigung des Meistertitels etwa schlechtes Karma geben? Staudenmann will darauf nicht eingehen. Er meint nur trocken: «Es sind noch 13 Runden zu spielen. Der Meistertitel ist kein Thema.»



