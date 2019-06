Aufwändige Ermittlungen zum Tod zweier Frauen

Im Mai 2017 geriet ein badender Hund im Hafen von La Neuveville am Bielersee in Schwierigkeiten. Sofort eilte ihm seine 24-jährige Besitzerin und eine 53-jährige Passantin zu Hilfe – sie sprang dem Hund hinterher ins Wasser. Dort gerieten auch die beiden Frauen sofort in Schwierigkeiten. Grund: Das Wasser im Hafen stand unter Strom.

Nun wenden sich die regionale Staatsanwaltschaft und die Berner Kantonspolizei in diesem Fall an die Öffentlichkeit: Die strafrechtlichen Untersuchungen zum tödlichen Unglück würden weiter andauern. Das Verfahren nach den verheerenden Stromschlägen vom Mai 2017 werde voraussichtlich bis Mitte 2020 dauern, steht in der Mitteilung weiter.

Die Dauer ergebe sich aus der Komplexität des Verfahrens. Zahlreiche Ermittlungsschritte seien nötig. Experten müssten beigezogen werden, insbesondere aus dem Bereich Elektrizität. Jeder Ermittlungsschritt könne zudem weitere zusätzliche Abklärungen nötig machen.

Unterwasser Stromstösse

Staatsanwaltschaft Berner Jura-Seeland und Kantonspolizei schrieben kurz nach dem Unglück, ein defektes Stromkabel sei die wahrscheinliche Ursache für den Tod der beiden Frauen und eines Hunds. Mehrere Personen hätten bei Befragungen angegeben, sie hätten einen Stromstoss gespürt, als sie den Opfern helfen wollten.

Der Gemeinderat von Neuenstadt leitete im August 2017 eine Administrativuntersuchung ein. Damals hiess es in einer Mitteilung, während der Untersuchung werde ein Gemeindeangestellter suspendiert.



(miw/sda)