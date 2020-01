Das ausgesetzte Baby von Därstetten hats geschafft

In einem Karton, nur in einer weissen Decke eingewickelt, fand ein Bauer am 4. Januar im bernischen Därstetten ein neugeborenes Baby. Kurz zuvor war es von seiner Mutter auf dem dortigen Werkhof ausgesetzt worden. Der erschrockene Finder alarmierte umgehend die Rettungskräfte. Seither kämpften die Ärzte um das Überleben des Findelkindes. Die Mediziner scheinen es nun geschafft zu haben: Dem Mädchen geht es gut.

Der Zustand des knapp drei Wochen alten Babys sei stabil: «Es ist nicht mehr im Spital», sagte die Kantonspolizei Bern gegenüber dem «Blick». Das Mädchen sei nun an einem Ort, an dem es weiter betreut werde.

Strafverfahren ist eröffnet

Die leibliche Mutter des Kindes sitzt weiterhin in U-Haft, genauso wie ihr Lebenspartner. Die regionale Staatsanwaltschaft Bern-Oberland hat gegen die beiden ein Strafverfahren wegen Aussetzung und eventuell versuchter Kindstötung beziehungsweise versuchter Tötung eingeleitet.



Thomas Knutti, Gemeindepräsident von Därstetten, zeigt den Fundort des ausgesetzten Babys.

(km)