Ausländerfeindliche Flyer in Langnau verteilt

«Unser Land, unsere Kultur» steht in fetten Lettern auf der einen Seite des Flyers, dazu das Bild eines Volksfestes mit Alphornbläsern. «Stopp dem Migrationswahn!» heisst es auf der anderen Seite: Diese ist einem Bild von hunderten betender Muslime auf dem Berner Bundesplatz versehen.

Das ausländerfeindliche Flugblatt wurde gestern an zahlreiche Haushalte der Gemeinde Langnau im Emmental verteilt. Auch ein Leser muslimischer Herkunft, der nicht namentlich genannt werden will, fand in seinem Briefkasten einen vor. «Ich fühle mich diskriminiert», sagt er. «Das ist Rassismus pur.» Auch seine Brüder und Nachbarn hätten Flyer bekommen. Als Absender auf dem Flyer wird der «Eidgenössische Widerstand» angegeben.

Rassismusproblem in Langnau?

Erst Ende Februar wurde in Zollbrück ein afrikanischstämmiger Mann in einer Autowaschanlage von einem Mann aus der Region Langnau aufs Übelste rassistisch beschimpft. Ein entsprechendes Video schlug medial hohe Wellen. Für den muslimischen Empfänger des Flyers ist klar: «Langnau ist an sich ein friedliches Dorf. Aber als Ausländer hat man es hier nicht einfach.»



(sul)