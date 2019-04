So wenig Steuern zahlen ausländische Milliardäre

Im noblen Dorf Gstaad im Berner Oberland haben so einige ausländische Multimilliardäre ihren Wohnsitz. Darunter etwa der französische Zuckerhändler Jean-Claude Mimran, das griechische Jetset-Paar Theodoros und Gianna Angelopoulos-Daskalaki und Bernie Ecclestone, Ex-Chef der Formel 1. Wie Recherchen des «Tages-Anzeigers» nun zeigen, haben die Wahlschweizer über viele Jahre zu wenig Steuern bezahlt.

Konkret: In den Jahren 2008 bis 2011 zahlten die Milliardäre jeweils rund 400'000 bis 500'000 Franken Kantons-, Bundes- und Gemeindesteuern. Für einen zweifachen Milliardär ist eine halbe Millionen Franken Steuern 0,025 Prozent seines Vermögens. Das Vermögen von Bernie Ecclestone schätzt die «Bilanz» auf 2,5 bis 3 Milliarden Franken. Laut den Steuerdaten und anderen Dokumenten, die dem «Tages-Anzeiger» vorliegen, sind die Milliardäre offenbar in den Genuss einer Pauschalsteuer gekommen.

Zu tiefe Kosten für den Lebensaufwand

Wer pauschal besteuert wird, wird nicht nach seinem Einkommen und Gesamtvermögen besteuert. Stattdessen werden nur die Kosten berücksichtigt, die man zum Leben braucht. Laut Richtlinien der Eidgenössischen Steuerverwaltung (ESTV) muss man die Lebenshaltungskosten versteuern, die sowohl im In- als auch im Ausland anfallen. Dazu gehören beispielsweise auch die Kosten für Reitpferde, Reisen, Privatjets und Jachten. Diese Regeln scheinen aber für die ausländischen Milliardäre nicht gegolten zu haben.

So legte der Kanton Bern die Lebenshaltungskosten des Briten Ecclestone in den Jahren 2008 bis 2011 auf 981'500 Franken fest. Beim Ehepaar Angelopoulos wurden die Kosten in den gleichen Jahren bei 1'278'600 Franken und bei Mimran für die Jahre 2010 und 2011 bei 1'060'000 Franken festgesetzt. Die Steuern, die die Milliardäre zahlen mussten, waren in diesem Aufwand bereits miteinberechnet. So lagen die tatsächlichen Kosten für den Lebensaufwand noch mehr als ein Drittel tiefer.

Steuerverwaltung: «Keine Steuergeschenke»

Angesichts des Lebenstils der Milliardäre kann der vom Kanton Bern festgesetzte Aufwand aber kaum stimmen. Schon nur der Posten «Jachten» würde die Kosten für den Lebensaufwand um ein Vielfaches übertreffen. Laut Jacht-Kennern kostet der Unterhalt für ein Luxus-Schiff jährlich rund 10 Prozent des Neupreises. Ecclestone besass damals eine 40-Millionen-Jacht, Angelopoulos ein Luxus-Schiff für 150 Millionen Franken.

Laut Experten, die mit der Steuer-Praxis des Kantons Bern vertraut waren, berücksichtigte die Steuerverwaltung lediglich die Ausgaben im Inland, nicht aber jene im Ausland. Die Kosten für die Jachten oder auch andere Villen fallen daher schon einmal weg. Möglich ist dennoch, dass die Milliardäre auch irgendwo sonst noch Steuern bezahlt haben, betont der «Tages-Anzeiger».

Ecclestone: Zahle «viel Steuern»

Zu den einzelnen Fällen äussert sich die bernische Steuerverwaltung nicht. 2012 sagte der damalige kantonale Steuerverwalter Bruno Knüsel: «Auf jeden Fall garantiere ich, dass wir keine billigen Deals aushandeln und auch keine ‹Steuergeschenke› verteilen.» Und auch Ecclestone betonte 2014, er bezahle «viel Steuern».

