Auto von Zug erfasst und 150 Meter mitgeschleppt

Die Meldung ging am Montagabend kurz vor 22.50 Uhr bei der Kantonspolizei Bern ein: Ein Auto war von der Lütscherenstrasse her kommend auf den Bahnübergang zur Därligenstrasse geraten und in den Schottersteinen stecken geblieben. Verschiedene Versuche der Lenkerin und der herbeigerufenen Helfer, das Fahrzeug vom Übergang wegzuschaffen, blieben erfolglos.

Niemand verletzt

Schliesslich erfasste ein durchfahrender Zug den Wagen und schleppte das Auto rund 150 Meter mit. Weder die Autolenkerin noch Personen im Zug wurden verletzt. Am Auto entstand allerdings Totalschaden und auch der Zug wurde beschädigt.

Das Fahrzeug musste von einem Abschleppdienst abgeholt werden. Ausserdem standen die Feuerwehr Bödeli sowie die Betriebsfeuerwehr der BLS im Einsatz. Während der Unfallarbeiten mussten die Bahnstrecke sowie die Därligenstrasse während mehrerer Stunden gesperrt werden.

In Interlaken kommt es immer wieder zu ähnlichen Unfällen. Besonders berüchtigt ist der Bahnübergang in die Marktgasse.

