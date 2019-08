Frau (34) nach Unfall in Auto gefangen

Eine 34-jährige Autolenkerin fuhr am frühen Mittwochmorgen auf der Hauptstrasse von Burg in Richtung Murten. Auf der Höhe Leimera verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug und prallte zuerst in einen Strassenpfosten und dann in einen Stromkasten. Daraufhin überschlug sich sich das Auto und blieb schliesslich auf dem Dach liegen.

Die Frau konnte sich nicht aus eigener Kraft aus dem Fahrzeug befreien und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Sie wurde anschliessend mit einer Ambulanz ins Spital gebracht. Der Strassenabschnitt zwischen Murten und Salvenach wurde für zwei Stunden gesperrt. Wie es zum Unfall kam ist Gegenstand der Untersuchung.

(km)