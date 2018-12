Lenker begeht nach Unfall mit Kind Fahrerflucht

Der Unfall ereignete sich am Donnerstagmittag gegen 12 Uhr in Thun. Ein Autolenker war auf der Regiestrasse in Richtung Allmendstrasse unterwegs. Gleichzeitig fuhr ein Mädchen mit einem Trottinett auf dem Trottoir von der Allmendstrasse her in Richtung Innenstadt. Im Bereich der Kreuzung wurde das Kind von einem Auto angefahren.

Das Mädchen wurde zwar nicht verletzt, musste sich jedoch in Begleitung von Bezugspersonen in ärztliche Kontrolle begeben. Der Lenker, der ein weisses Auto fuhr, entfernte sich nach dem Vorfall von der Unfallstelle in Richtung Lerchenfeld. Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen zum Unfall aufgenommen und sucht Zeugen.

(pal)