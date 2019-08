Auto brennt auf A1 aus

Auf der A1 zwischen Kirchberg BE und der Verzweigung Schönbühl steht ein Auto in Flammen. Die Feuerwehr ist vor Ort. Über Verletzte gibt es bisher keine Meldungen. Die Polizei musste die Autobahn in Richtung Bern kurzzeitig sperren. Es ist mit einem Zeitverlust von bis zu 30 Minuten zu rechnen.

(20 Minuten)