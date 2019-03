Auto steht auf A1 in Vollbrand

Auf der A1 in Richtung Bern bei Niederbipp ist am Dienstag kurz nach dem Mittag ein Auto in Brand geraten. Wie ein Sprecher der Kantonspolizei Solothurn bestätigt, konnte der Fahrer das Auto noch selbst auf den Pannenstreifen lenken. Dort fing es vollends Feuer.

Dem Lenker gelang es, sich selbst aus dem Fahrzeug zu befreien. Verletzte gibt es keine. Die Feuerwehr war auch rasch vor Ort und konnte den Brand mittlerweile löschen.

Weshalb das Auto in Flammen aufging, ist unklar. Durch den Vorfall kam es ab der Unfallstelle zu einem Rückstau.

(doz)