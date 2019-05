Auto fährt in Veloanhänger mit Kindern drin

Die Kinder im Veloanhänger hatten Glück im Unglück: Sie blieben nach bisherigen Erkentnissen unverletzt, obschon eine Autofahrerin mit ihren Gefährt in den Anhänger fuhr. Weniger Glück hatte die Mutter. Sie zog sich beim Sturz leichte Verletzungen zu. Mutter und die Kinder wurden nach dem Unfall ins Spital überführt.

Das Unglück ereignete sich am Donnerstag gegen Mittag. Wie es genau zum Unfall beim Solothurner «Schöngrün-Kreisel» kam, ist bisher unklar. Laut Kapo Solothurn kam es zu einer Auffahrkollision zwischen dem Velo und einem nachfolgendem Auto. «Dadurch hob es den Anhänger an und die Fahrradlenkerin

kam zu Fall», so Sprecher Bruno Gribi.

(cho)