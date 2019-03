Feuerwehr schneidet Person aus Autowrack

Am Freitagabend kam es in Breitenbach zu einem Verkehrsunfall. Wie ein Leser-Reporter berichtet, waren mindestens vier Autos am Unfall beteiligt. Er sagt: «Die lokale Feuerwehr rückte mit drei Wagen aus und musste mit schwerem Gerät ein Auto, das auf dem Dach lag, aufschneiden.» Wie der Leser sagt, erschien nach gut 20 Minuten auch die Rega in Breitenbach.

Die Polizei bestätigt gegenüber 20 Minuten einen Unfall in der Solothurner Gemeinde. Ein Sprecher sagt: «Eine Person wurde beim Unfall verletzt.» Wie schwer die Verletzungen sind, ist noch unklar. Allerdings besteht keine Lebensgefahr, so die Polizei.

(fss)