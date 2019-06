Auto in Thunersee gefallen – Rettungsaktion läuft

Am frühen Montagmorgen ist in Oberhofen ein Auto in den Thunersee gefallen. Bis kurz vor Mittag war das Fahrzeug noch nicht gefunden – die Rettungsaktion dauert an.



Wie ein Mediensprecher der Berner Kantonspolizei auf Anfrage mitteilte, stehen zahlreiche Rettungskräfte im Einsatz. Dazu gehören Polizeitaucher. Die Meldung zum Vorfall ging bei der Polizei kurz nach fünf Uhr morgens ein.

Der Polizeisprecher bestätigte damit eine Meldung der Online-Ausgabe der «Berner Zeitung», die auf einer Verkehrsmeldung des TCS basierte.

Der Verkehr auf der Kantonsstrasse von Thun nach Interlaken musste wegen des Rettungseinsatzes wechselseitig geführt werden, wie der Polizeisprecher weiter sagte. Zudem wurde eine lokale Umleitung eingerichtet.

