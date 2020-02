Auto kollidiert mit Linienbus – zwei Verletzte

Ein 73-jähriger Autolenker ist am Freitagnachmittag in einer Linkskurve in Egerkingen in einen Linienbus geprallt. Dabei zogen sich er und seine Mitfahrerin leichte Verletzungen zu. Der Buschauffeur und die zwei Passagiere wurden nicht verletzt.

Der Autolenker war vermutlich von der Sonne geblendet worden und geriet in der Kurve auf die Gegenfahrbahn, wie die Solothurner Kantonspolizei am Samstag mitteilte. Die Güterstrasse war für rund eine Stunde für den Verkehr gesperrt. Am Personenauto entstand Totalschaden. Der Linienbus wurde erheblich beschädigt.

(sda)