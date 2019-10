Jeep fährt ungebremst in Hausfassade

Die Kantonspolizei Bern erhielt am Sonntag kurz nach 16 Uhr die Meldung, dass im bernischen Moutier ein Auto in eine Hauswand gefahren sei. Das Fahrzeug war in Richtung Rathaus unterwegs gewesen, als es aus noch zu klärenden Gründen bei einer Kurve von der Strasse abkam und ungebremst frontal in ein Haus krachte. Der Unfall hinterliess ein grosses Loch in der Hausmauer.

Die beiden Insassen des Autos, ein Mann und eine Frau, mussten von der Feuerwehr aus dem Auto befreit werden. Sie mussten schwer verletzt mit der Rega ins Spital geflogen werden. Die Kantonspolizei Bern hat eine Untersuchung eingeleitet. Die Höhe des Sachschadens ist noch unklar.



(km)