Auto landet nach Kollision auf dem Dach

In Grenchen SO ist es am Samstagmorgen kurz vor 11 Uhr zu einem Unfall gekommen, bei dem zwei Autos auf der Solothurnerstrasse kollidiert sind. Ein Fahrzeug ist dabei auf dem Dach gelandet.

Die Kantonspolizei Solothurn bestätigt den Unfall. Ob und wieviele Verletzte es gegeben hat ist derzeit noch unklar.

(rab)