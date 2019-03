Auto prallt auf Trottoir in Schulmauer

An der Effingerstrasse hat sich am Montagmorgen ein Verkehrsunfall ereignet. Ein weisser Lieferwagen ist von der Strasse abgekommen und in eine Mauer der Wirtschafts- und Kaderschule KV Bern (WKS) geprallt. Der Lenker musste mit der Ambulanz ins Spital gebracht werden, wie die Kantonspolizei Bern auf Anfrage mitteilt. Zu den Verletzungen konnte sie noch keine Angaben machen.

Unfall an der Effingerstrasse

Gemäss Aussagen einer Passantin war das Auto zunächst in ein anderes Fahrzeug geprallt. Dies wird durch die Polizei weder bestätigt noch dementiert. Sie verweist auf weitere Abklärungen, die derzeit im Gang seien. Der Verkehr wurde durch den Unfall nicht beeinträchtigt.

(20 Minuten)