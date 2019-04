18-Jähriger überschlägt sich bei Selbstunfall

Ein junger Mann verursachte am Sonntagabend gegen 18.45 Uhr in Balsthal einen Selbstunfall. Aus noch zu klärenden Gründen verlor der 18-Jährige auf der Baslerstrasse in Richtung Holderbank am Dorfausgang von Balsthal die Kontrolle über sein Auto.

Er kollidierte mit der Böschung am rechten Strassenrand, sein Fahrzeug überschlug sich folglich und landete auf dem Dach. Der Lenker konnte das Unfallfahrzeug selbstständig verlassen und wurde nicht verletzt. Das Fahrzeug musste mit Totalschaden abgeschleppt werden.

(pal)