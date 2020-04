«Es ist das erste Mal, dass ich einen Luchs sah»

Der Leser-Reporter (36) war am Freitagabend mit seinem Bruder in Oberwangen bei Bern mit dem Auto auf der Neueneggstrasse unterwegs. Plötzlich sahen sie wie ein Tier die Strasse überquerte und am Waldrand hocken blieb.

Zuerst dachten die beiden, dass es eine wilde Katze sei, doch dann sahen sie den schwarzen Schwanz des Tieres: Es war ein Luchs. «Ganze zwei Minuten war der Luchs da und so hatte ich Zeit meine Taschenlampe zu zünden und ein kurzes Video zu drehen», erzählt der 36-Jährige. Für beide war es das erste Mal, dass sie einen Luchs sahen: «Wir waren überrascht, man erwartet so etwas nicht.»

In der Schweiz ist der Luchs geschützt und darf nicht gejagt werden. Im Kanton Bern sind insbesondere der Berner Jura und das Berner Oberland weitgehend durch die Raubkatze besiedelt.

