Autofahrer crasht in Polizeiwagen – 2 Verletzte

Am Donnerstag kurz nach 18 Uhr, stellten Polizisten der Kapo Bern ein verdächtiges Auto fest. Sie entschieden, dieses beim Burgernziel anzuhalten sowie den Lenker zu kontrollieren, wie es in einer Mitteilung heisst.

Als sich einer der Polizisten dem blauen Auto näherte, beschleunigte der darin sitzende Lenker und fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit über die Muristrasse in Richtung Muri davon. Die Polizisten nahmen mit eingeschalteten Warnvorrichtungen umgehend die Nachfahrt auf und wurden von weiteren Patrouillen unterstützt.

Ohne Führerausweis und betrunken

Der Autolenker fuhr via Nebenstrassen und die Thunstrasse nach Muri und setzte seine Fahrt dort auf der Autobahn A6 in Richtung Thun fort. Mit massiv überhöhter Geschwindigkeit führte er riskante Überholmanöver durch. Mehrere unbeteiligte Verkehrsteilnehmer mussten stark abbremsen oder ausweichen, um eine Kollision zu verhindern. Als das Fahrzeug die Autobahn A6 bei Kiesen in Richtung Jaberg verliess, konnte es schliesslich im Bereich der Zubringerüberführung gestoppt werden.

Dabei kam es zur Kollision zwischen dem Fluchtauto und zwei Einsatzfahrzeugen. Zwei Polizisten wurden leicht verletzt und mussten zur Kontrolle ins Spital gebracht werden. Der 62-jährige Lenker des Fluchtautos blieb nach jetzigem Kenntnisstand unverletzt; ein vor Ort durchgeführter Alkoholtest fiel positiv aus. Zudem wurde festgestellt, dass der Mann ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs gewesen war.

(kat)