Autofahrer kollidiert mit Leitplanke – tot

In der Berner Gemeinde Utzigen verstarb am Samstag ein Autofahrer. Der Mann verunfallte kurz nach 1 Uhr nachts auf der Utzigenstrasse Richtung Boll. Der 65-Jährige kollidierte laut Kapo zunächst mit seinem Auto mit der Leitplanke auf der gegenüberliegenden Strassenseite und prallte anschliessend in ein parkiertes Auto.

Ersthelfer betreuten den Verunfallten, bis ein Ambulanz-Team die Rettungs- und Reanimationsmassnahmen weiterführten. Der Mann aus dem Kanton Bern verstarb noch vor Ort. «Nach aktuellem Kenntnisstand ist nicht auszuschliessen, dass den Ereignissen ein medizinisches Problem vorausgegangen war», teilt die Medienstelle der Kapo mit.

(cho)