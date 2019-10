Autofahrer prallt gegen Felswand und stirbt

Ein Autofahrer ist am Freitagabend gegen 22.00 Uhr ums Leben gekommen, als er die Kontrolle über sein Fahrzeug bei Vicques JU verloren hatte. Er habe aufgrund unpassender Geschwindigkeit in einer Kurve die Strasse verlassen und sei gegen eine Felswand geprallt.

Dies teilte die Kantonspolizei Jura in einer Medieninformation in der Nacht auf Samstag mit. Der Fahrer sei trotz rasch eingeleiteter Rettungsmassnahmen am Unfallort verstorben, hiess es weiter im Communiqué.

Die Strasse blieb zudem laut den Polizeiangaben für rund dreieinhalb Stunden gesperrt.

(chk/sda)