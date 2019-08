Autofahrer rammt 16-Jährigen auf Velo

Bei einem Verkehrsunfall in Schwarzenbach, in der Berner Gemeinde Huttwil, ist am Donnerstagmorgen ein 16-jähriger Velofahrer schwer verletzt worden. Der Jugendliche kollidierte auf der Kreuzung mit einem herbeifahrenden Auto. Dabei überschlug sich der Junge und stürzte heftig zu Boden. Durch den Zusammenstoss und den Sturz zog er sich schwere Verletzungen zu.

Zum Unfall kam es im Morgenverkehr gegen 6.45 Uhr, wie die Kantonspolizei mitteilt. Ein Ambulanzteam versorgte den Verletzten zunächst vor Ort, bevor ihn eine Rega-Crew ins Spital flog. Der 48-jährige Lenker des Autos blieb unverletzt. Der genaue Unfallhergang wird jetzt untersucht. Die Bernstrasse blieb am Mittwochmorgen für rund zweieinhalb Stunden teilweise gesperrt.

(miw)