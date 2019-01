Autofahrerin (19) in Baum geprallt

Die Meldung über einen Selbstunfall in Huttwil wurde der Kantonspolizei Bern gegen Mittag gemeldet. Gemäss aktuellen Erkenntnissen war ein Auto vom Huttwilberg her in Richtung Auswil unterwegs, als es am Rande eines Waldstücks von der Fahrbahn geriet. Das Auto prallte in der Folge gegen einen Baum am rechten Strassenrand und kam schliesslich zum Stillstand.

Die 19-jährige Lenkerin wurde beim Unfall im Fahrzeug eingeklemmt und schwer verletzt. Sie musste durch die Feuerwehr geborgen und durch ein Ambulanzteam vor Ort medizinisch versorgt werden. Anschliessend wurde die Frau mit einem Helikopter der Rega in kritischem Zustand ins Spital geflogen.

Infolge der Arbeiten wurde die Strasse im Bereich der Unfallstelle für mehrere Stunden gesperrt. Der Verkehr wurde von der Feuerwehr wechselseitig geführt. Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen aufgenommen.

(bho)