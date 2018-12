Autolenker stürzt 25 Meter in die Tiefe

Wegen eines Selbstunfalls rückte am Dienstagabend die Feuerwehr und Solothurner Polizei nach Hägendorf aus: Ein Lenker verlor in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug. «In der Folge durchbrach das Auto die Leitplanke und stürzte rund 25 Meter die Böschung herunter», schildert die Polizei. Schliesslich kam der Wagen auf der Seite liegend zum Stillstand.

Doch der Unfall an der Allerheiligenstrasse grenzt an ein Wunder: Der Lenker konnte von der Feuerwehr geborgen werden – er wurde beim Sturz in die Tiefe nur leicht verletzt.

Anders erging es dem Unfallwagen: Das total beschädigte Auto musste mit Hilfe eines Krans aus dem Wald geborgen und abgeschleppt werden.

Wieso stürzte der Mann über die Böschung?

War es der winterliche Zustand der Strasse oder eine plötzliche Unachtsamkeit des Lenkers? Die Polizei ermittelt die Unfallursache. Deshalb sucht die Polizei nun Zeugen. Personen, die Angaben zum Unfall oder zur Fahrweise des grauen Ford mit französischen Kontrollschildern machen können, sind gebeten, sich mit der Kantonspolizei Solothurn in Verbindung zu setzen

