BBC zeigt Berner, der knapp dem Tod entrann

Dieser TV-Tipp ist nichts für Warmduscher: Am Samstag zeigt der englische Nachrichtensender BBC den wahnsinnig waghalsigen Sprung des Berners Marc Hauser (47). Der Skydiver ist im vergangenen Sommer nämlich als erster Mensch in den Jetstream gesprungen. Hauser sprang auf 7400 Metern Höhe bei einem Wind von 137 km/h und einer Temperatur von minus 40 Grad Celsius aus einem Ballonkorb – direkt in den starken Höhenwind, in dem auch Flugzeuge fliegen, um schneller vorwärtszukommen.

Was ist ein Jetstream?



Als Jetstream wird ein Starkwindfeld in Höhen zwischen etwa 10 000 und 15 000 Metern bezeichnet. Jetstreams können mehrere hundert Kilometer breit und mehrere tausend Kilometer lang sein, vertikal aber nur einige wenige Kilometer umfassen. Ihre Mindestgeschwindigkeit beträgt circa 110 Kilometer pro Stunde.

Das Abenteuer des Berners in den Lüften über Australien ist auch den Briten nicht entgangen. So erzählt der Nachrichtensender nun die Gesichte des Schweizers, der einst an Höhenangst litt und schliesslich zum ersten Jetstream-Springer der Welt wurde, seinem Millionenpublikum.

Nicht alles lief nach Plan

In der Doku wird auch klar, wie knapp der Berner dem Tod entronnen ist. Beim Weltrekordversuch lief nämlich nicht alles nach Plan: «Wir hatten plötzlich grosse Probleme mit unserem Sauerstoffsystem, das zu gefrieren begann», erzählte Hauser nach dem Sprung. Er habe geglaubt, sterben zu müssen.

BBC strahlt am 1. Dezember um 13.30 Uhr die erste nervenaufreibende Folge der dreiteiligen Dokumentation über Marc Hauser aus. Hier geht es zum Programmlink.

Ein Berner auf BBC: Marc Hauser erzählt in einer dreiteiligen Dokumentation von seinem Sprung in den Jetstream (als erste Person weltweit!) sowie über das Potenzial von Höhenwinden für die nachhaltige Energieerzeugung. Am 1. Dezember um 13.30 Uhr wird der erste Teil ausgestrahlt. pic.twitter.com/G3SJPuRh9c — Bern.com (@BernWelcome) 30. November 2018

