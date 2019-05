Lohn von 2 Mio. Franken im Jahr ist Bernern zu viel

«Mit Sorge» beobachte der Berner Regierungsrat die Entwicklung der Topsaläre, wie aus einer Mitteilung vom Dienstag hervorgeht. Der Regierungsrat befürchtet deswegen negative wirtschaftliche Auswirkungen für den Energiekonzern und fordert nun vom Verwaltungsrat, das Lohnsystem zu überprüfen, um künftige Entwicklungen dieser Art zu vermeiden.

Allerdings erkenne der Regierungsrat die erfolgreiche Unternehmensführung durch den Verwaltungsrat und die Konzernleitung an: «Der Unternehmensspitze ist es gelungen, die BKW strategisch neu auszurichten und beachtliche Profite zu erzielen, die sich in den letzten Jahren positiv auf den Aktienkurs ausgewirkt haben.»

Für den Kanton als Mehrheitsaktionär und damit für seine Bevölkerung sei so ein Mehrwert geschaffen worden. Auch im Branchenvergleich habe sich BKW in den letzten Jahren «herausragend gut entwickelt». Über die Anträge zuhanden der Generalversammlung am kommenden Freitag werde der Regierungsrat am Mittwoch beschliessen.

Thoma mit deutlich höherem Salär

Der Verwaltungsrat der BKW habe die Forderung zur Kenntnis genommen: Er habe die zuständige Behörde beauftragt, das gültige Lohnsystem zu überprüfen, heisst es in einer Mitteilung des Konzerns.

Für das Geschäftsjahr 2018 erhielt CEO Suzanne Thoma als Vergütung mit 2,03 Millionen deutlich mehr als im Vorjahr mit 1,3 Mio. Fr., wie aus dem Geschäftsbericht hervorgeht. Die Konzernleitung insgesamt erhielt 5,67 Millionen nach 4,82 Millionen Franken. Der Verwaltungsrat wurde mit insgesamt 932'000 Franken nach 888'000 Franken im Vorjahr entlöhnt.

Die BKW hatte im vergangenen Jahr den Umsatz um 7 Prozent auf 2,68 Milliarden Franken gesteigert, unter dem Strich allerdings einen zum Vorjahr um 25 Prozent tieferen Reingewinn von 203 Millionen Franken ausgewiesen.

Grund dafür war die Entwicklung der Anlagen im milliardenschweren Stilllegungs- und Entsorgungsfonds: Nachdem dieser im Vorjahr eine sehr hohe Rendite erzielt hatte, fiel diese 2018 im volatilen Finanzmarktumfeld negativ aus.



(rc/sda)