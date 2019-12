Von Handy abgelenkt – BMW kracht in Mercedes

Eine Autolenkerin fuhr am Samstag gegen 14.30 Uhr auf der Autobahn A1 in Richtung Zürich. Auf Höhe der Gemeinde Derendingen SO fühlte sich die 22-jährige Fahrerin plötzlich unwohl und fuhr mit ihrem Mercedes auf den Pannenstreifen, um eine kurze Pause einzulegen.

Einige Minuten später krachte ein BMW-Fahrer seitlich in das stehende Auto der jungen Fahrerin. Gemäss den Aussagen des 43-jährigen Fahrers wurde er durch ein «Klingeln im Fahrzeug» abgelenkt und rammte infolgedessen das Auto auf dem Pannenstreifen. Das Klingeln stammte, laut der Aussage der Kantonspolizei Solothurn, von einem Handy, das während der Fahrt klingelte.

BMW und Mercedes haben Totalschaden

Am BMW wie auch am Mercedes entstand ein Totalschaden. Beide Fahrer wurden zur Kontrolle mit der Ambulanz ins Spital gefahren.

