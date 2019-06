Hungriger Babyfuchs tappt in Hühnerstall-Falle

Ein kleiner Fuchs wollte sich an Auffahrt ein Festessen gönnen und versuchte dazu, in der Berner Lorraine in einen Hühnerstall einzudringen.

Die Lust auf Huhn wurde dem Babyfuchs aber zum Verhängnis. Das kleine Tier verhedderte sich beim Einbruch in das Hühnergehege rettungslos im Zaun – und sass in der Falle.

Feuerwehreinsatz in der Lorraine

Erst die ausgerückte Berufsfeuerwehr Bern und der alarmierte Wildhüter konnten den rund einen Monat alten Fuchs schliesslich aus seiner misslichen Lage befreien. Mit einer Rebschere durchtrennten sie sorgfältig die Schnur, die sich dem Tier eng um den Hals gewickelt hatte.

Nach der Befreiungsaktion transportierte der Wildhüter den Fuchs zum nahegelegenen Fuchsbau und liess ihn dort unverletzt frei. Ob dem Jungtier der Vorfall eine Lehre war? Für die Einsatzkräfte ist lediglich klar: «Die sprichwörtliche Schlauheit von Meister Reineke muss wohl hart erlernt werden.»



(miw)