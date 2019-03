Bären im Tierpark begrüssen den Frühling

Misha und Masha, die beiden Bären im Tierpark Dählhölzli, sind aus ihrem Winterschlaf erwacht. Am Dienstag verliessen sie erstmals in diesem Jahr ihren Stall und erkundeten – noch ein wenig steif in den Beinen – die Anlage, die im Winter von den Wölfen bewohnt wurde.

«Sie waren sehr neugierig und beschnupperten ausgiebig die Umgebung», sagt Tierpark-Sprecherin Doris Slezak. Zu den weiteren Highlights des Frühlingsspaziergangs gehörten Grasfressen und Rückenkratzen an den Bäumen.

Mehr dazu im Video.

(sul)