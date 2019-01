Ballonfahrt endet neben Hochspannungsleitung

Vor den Augen von Leser-Reporter Bekim Z.* landete ein Heissluftballon dort, wo er am wenigsten damit gerechnet hätte: Mitten im Dorfkern von Grünenmatt BE. Der Vorfall ereignete sich am 28. Dezember. «Es war bestimmt eine Notlandung. Der Ballon kam etwa zehn Meter neben den Hochspannungsleitungen des Bahnhofs auf dem Boden.»

Die Crew habe jedoch sehr kontrolliert gewirkt, alle Handgriffe hätten gesessen. «Nach gut 15 Minuten war der ganze Spuk vorbei und Ballon und Crew bereits abgeholt.» Es sei nicht der einzige Ballon in der Gegend gewesen. «Insgesamt flogen zu diesem Zeitpunkt mehrere Ballons über Grünenmatt.

Bei Ballon handelt es sich um ein Fluggerät des Schweizer Familienunternehmens Blaser Swisslube AG. Verwaltungsratspräsident Peter Blaser persönlich lenkte den Ballon, der auf dem Bahnhofplatz runterkam. Dabei habe es sich jedoch nicht um eine Notlandung gehandelt, betont der Unternehmer: «Als ich nach einem geeigneten Landeplatz Ausschau gehalten habe, sah ich, dass der Parkplatz leer war und die Wetterbedingungen ideal, um eine solche Präzisionslandung zu vollbringen.» Er betont, dass das Manöver absolut regelkonform gewesen sein.

Bazl-Inspektoren verlangen Stellungnahme

Beim Bundesamt für Zivilluftfahrt Bazl sind die Experten jedoch skeptisch. Denn die Beamten haben Wind von Blasers Dorfkernlandung bekommen: «Unsere Inspektoren haben Kenntnis vom Vorfall und werden eine Stellungnahme von Herrn Blaser verlangen», so ein Sprecher. Es gelte zu prüfen, ob die Landung in dem Gebiet tatsächlich mit dem Luftfahrtgesetz vereinbar gewesen sei.



* Name der Redaktion bekannt





(cho)